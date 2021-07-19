В Пензе вычислили мужчину, сдавшего на металлолом украденный «ВАЗ» Криминал

Пенза, 19 июля 2021. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность жителя Пензы 1988 года рождения к краже автомобиля «ВАЗ-2107» и его последующей сдаче на металлолом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Гражданин вину свою признал. По его словам, когда он узнал, что в одном из соседних дворов длительное время простаивает автомобиль, решил его сдать в пункт приема металла. За три дня до обнаружения пропажи злоумышленник сбыл его за денежную сумму в размере 9 тыс. рублей. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Подозреваемый возместил материальный ущерб в полном объеме», — отмечается в сообщении.