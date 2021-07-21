В Сердобском районе трое подростков осуждены за кражи Криминал

Пенза, 21 июля 2021. PenzaNews. Трое подростков осуждены за совершение краж на территории Сердобского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что 15 апреля 2021 года 17-летний житель Сердобского района предложил 14-летнему приятелю совершить кражу из дома в одном из сел. Тот согласился. Старший из соучастников с помощью ножа выставил стекло окна балкона, после чего они вдвоем незаконно проникли в помещение, похитив из него велосипед стоимостью более 11 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в конце апреля приятели, воспользовавшись отсутствием жильцов, незаконно проникли в квартиру, где проживает семья знакомого подростка.

«Обнаружив ключ, они открыли сейф и тайно похитили из него 20 тыс. рублей, принадлежащие потерпевшему», — уточнили в СУ СКР.

В управлении пояснили, что в начале мая 17-летний злоумышленник незаконно проник в ту же квартиру через форточку, при этом на улице следили за обстановкой двое его приятелей: еще один 14-летний знакомый и не достигший 14-летнего возраста подросток.

«В квартире несовершеннолетний вновь похитил из сейфа 30 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе сообщили, что 17-летний юноша приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

«Двое 14-летних подростков освобождены от наказания с применением к ним принудительных мер воспитательного воздействия. По эпизоду кражи велосипеда уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон», — сказали в следственном управлении.

Приговор пока не вступил в законную силу.