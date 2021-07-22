По факту падения ребенка из окна дома в Октябрьском районе Пензы возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» возбуждено по факту травмирования годовалого мальчика в результате падения из окна квартиры на 5 этаже дома в Октябрьском районе Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Ранее следственное управление сообщало, что около 16.00 21 июля годовалый мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 5 этаже дома. При этом окно в жилом помещении было открыто, ребенок облокотился на москитную сетку и упал с высоты. В настоящее время мальчик находится на стационарном лечении в больнице. По имеющейся информации, в момент падения ребенок находился в квартире с сожителем бабушки», — сказали в ведомстве.

В управлении пояснили, что в настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Также в рамках уголовного дела будут детально исследованы условия воспитания и проживания ребенка», — добавили в пресс-службе.