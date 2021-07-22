EN
15:31:51 Четверг, 22 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

По факту падения ребенка из окна дома в Октябрьском районе Пензы возбуждено уголовное дело

12:07 | 22.07.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» возбуждено по факту травмирования годовалого мальчика в результате падения из окна квартиры на 5 этаже дома в Октябрьском районе Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

По факту падения ребенка из окна дома в Октябрьском районе Пензы возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее следственное управление сообщало, что около 16.00 21 июля годовалый мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 5 этаже дома. При этом окно в жилом помещении было открыто, ребенок облокотился на москитную сетку и упал с высоты. В настоящее время мальчик находится на стационарном лечении в больнице. По имеющейся информации, в момент падения ребенок находился в квартире с сожителем бабушки», — сказали в ведомстве.

В управлении пояснили, что в настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Также в рамках уголовного дела будут детально исследованы условия воспитания и проживания ребенка», — добавили в пресс-службе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже В Кузнецке девочка выпала из окна квартиры на 5 этаже
Злоумышленники повредили стену гаража сердобчанина и украли металлические ворота В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом
В Пензе около 40 сотрудников МЧС приняли участие в акции «Донор в погонах» В Пензе займутся детскими площадками в охранных зонах теплосетей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама