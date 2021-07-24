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В Пензе сотрудник колонии обвиняется в покушении на мошенничество

09:44 | 24.07.2021 | Криминал

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Пенза, 24 июля 2021. PenzaNews. Обвинение в покушении на мошенничество, совершенном с причинением значительного ущерба осужденному, предъявлено сотруднику одной из исправительных колоний в Пензе в рамках уголовного дела, возбужденного при взаимодействии представителей региональных управлений СКР, ФСБ и ФСИН. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе сотрудник колонии обвиняется в покушении на мошенничество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в июне 2021 года сотрудник исправительной колонии сообщил одному из осужденных, отбывающих наказание, несоответствующую действительности информацию о том, что у него есть возможность решить вопрос с переводом последнего в другую исправительную колонию на территории Пензенской области, а не в аналогичное учреждение другого региона, чем ввел его в заблуждение», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в начале июля злоумышленник встретился с осужденным в другой исправительной колонии, куда тот был переведен по решению суда, и, продолжая вводить его в заблуждение, сказал, что якобы помощь в решении данного вопроса была оказана им с привлечением должностных лиц иного ведомства и им необходимо передать взятку в размере 50 тыс. рублей.

«Через несколько дней сотрудник исправительного учреждения получил от осужденного денежные средства в размере 48,9 тыс. рублей путем перевода на банковскую карту знакомого. После этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — пояснили в СУ СКР.

В управлении уточнили, что мужчина признал вину в совершении инкриминируемого деяния, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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