Житель Мокшанского района осужден за убийство человека и расчленение тела Криминал

Пенза, 26 июля 2021. PenzaNews. Приговор мужчине, убившему собутыльника и расчленившему тело, вынесен в Мокшанском районном суде Пензенской области.

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«Судом установлено, что житель Мокшанского района во время распития спиртных напитков в ходе ссоры, произошедшей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с погибшим, решил совершить убийство. Реализуя свой преступный умысел, он вооружился ножом и умышленно нанес клинком не менее двух ударов в область шеи, причинив потерпевшему телесные повреждения», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

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В нем добавляется, что потерпевший скончался на месте через непродолжительное время от массивной кровопотери.

«С целью сокрытия следов совершенного преступления осужденный при помощи бензопилы расчленил тело убитого на несколько частей, тело завернул в ковер и хотел избавиться от него, но не успел, поскольку был задержан сотрудниками полиции», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что мужчина свою вину признал полностью.

В нем поясняется, что путем частичного присоединения неотбытой части наказания по ранее вынесенному приговору мужчине окончательно назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.