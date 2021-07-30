В Пензе сотрудников транспортной полиции заподозрили в превышении полномочий Криминал

Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий сотрудниками патрульно-постовой службы пензенского линейного отдела МВД России на транспорте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

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«Следствием установлено, что вечером 11 июня 2021 года житель Саратовской области, находившийся в комнате полиции на станции «Пенза-I» Куйбышевской железной дороги, высказал несогласие с составлением в отношении него административного материала по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ [«Мелкое хулиганство»]. Сотрудники транспортной полиции вместо проведения законной процедуры привлечения к административной ответственности проводили потерпевшего в огороженное помещение комнаты полиции, воспользовавшись зоной отсутствия контроля камер видеонаблюдения, явно превышая свои должностные полномочия, применили специальные средства – наручники и физическое насилие», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в действиях полицейских усматриваются признаки преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе проверяется служебная деятельность сотрудников отдела полиции на наличие возможных эпизодов преступной деятельности. В ближайшее время будет решен вопрос об определении круга подозреваемых и избрании им мер пресечения», — добавляется в тексте.