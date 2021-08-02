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В Пензе по результатам проверки в «ОАПХ» возбуждено уголовное дело

09:25 | 02.08.2021 | Криминал

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Пенза, 2 августа 2021. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», возбуждено по результатам проверки, проведенной в акционерном обществе «Областной агропромышленный холдинг» (АО «ОАПХ»). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

В Пензе по результатам проверки в «ОАПХ» возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, Иван Лопачев покинул пост руководителя.

«Сейчас у нас в холдинге идет временное исполнение обязанностей. Мы подбираем нового руководителя организации», — пояснил глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 2 августа.

Олег Мельниченко добавил, что контрольно-ревизионное управление министерства финансов Пензенской области провело комплексную проверку деятельности «ОАПХ».

«Было выявлено достаточно значительное количество различных нарушений. Эти нарушения были тщательно проанализированы и переданы мной в прокуратуру Пензенской области. Прокуратура провела предварительную проверку и передала материалы в управление министерства внутренних дел по Пензенской области. Хочу проинформировать, что 29 июля 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса», — сказал врио губернатора.

Он отметил, что в агрохолдинге произведена выемка документов.

«По предварительным оценкам, мы можем говорить о достаточно серьезном ущербе, который нанесен Пензенской области в процессе деятельности этой организации», — сказал Олег Мельниченко.

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