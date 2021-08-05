Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка при пожаре в Лунино Криминал

Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено по факту гибели мальчика 2019 года рождения в результате пожара в частном доме в рабочем поселке Лунино Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По предварительным сведениям, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате отравления окисью углерода», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что четверо пострадавших — женщина 1971 года рождения и ее трое малолетних внуков 2008, 2016 и 2020 годов рождения, которые успели выйти из дома, — находятся на стационарном лечении.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников МЧС. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы», — пояснили в управлении.