Уголовное дело возбуждено после драки у развлекательного заведения в Пензе Криминал

Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено после драки у развлекательного заведения, расположенного на улице Суворова в Пензе, в результате которой был госпитализирован один человек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«В 23.30 7 августа 2021 года в УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о том, что около одного из развлекательных заведений, расположенного на улице Суворова, между несколькими мужчинами произошел конфликт, который затем перерос в драку. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате инцидента один человек был госпитализирован в медицинское учреждение», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что полицейские изучили видеозаписи с камер видеонаблюдения и установили личности участников конфликта.

«Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — добавили в УМВД.