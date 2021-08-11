В Пензе задержали мужчину, повредившего чужие автомобили Криминал

Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии задержали в Пензе мужчину, повредившего чужие автомобили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области.

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«Во втором часу ночи в правоохранительные органы позвонил обеспокоенный гражданин. Он сообщил, что из окна своей квартиры увидел мужчину, который вел себя неадекватно и прыгал по капоту припаркованного автомобиля», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прибывшие на место сотрудники ведомства увидели во дворе многоквартирного дома злоумышленника, который пытался оторвать у машины наружное зеркало.

«Задержанный мужчина 1997 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, совершенные действия объяснить он не смог. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции», — отмечается в тексте.