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Под Пензой возбуждено дело по факту мошенничества на 1,1 млн. рублей

11:22 | 12.08.2021 | Криминал

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Пенза, 12 августа 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензенской области по факту мошенничества при продаже фронтального погрузчика стоимостью 1 млн. 120 тыс. рублей, жертвой которого стал житель Воронежа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Под Пензой возбуждено дело по факту мошенничества на 1,1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что мужчина позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, и обсудил условия покупки.

«Продавец пояснил, что покупателю следует перечислить всю сумму в полном объеме, а забрать погрузчик необходимо в селе Верхняя Елюзань», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что, выполнив инструкции злоумышленника, житель Воронежа приехал по указанному адресу.

«К нему подошел собственник спецтехники, который пояснил, что деньги ему на счет не поступали. Тогда житель Воронежа осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

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