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Под Пензой возбуждено дело по факту покушения на убийство

09:10 | 19.08.2021 | Криминал

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Пенза, 19 августа 2021. PenzaNews. Уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины возбуждено в Шемышейском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Под Пензой возбуждено дело по факту покушения на убийство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 16 августа 2021 года обвиняемая – женщина 1969 года рождения и потерпевший находились в ее доме, расположенном в селе Дубровка-на-Узе Шемышейского района, и распивали спиртные напитки. В ходе распития между ними возник словесный конфликт, в результате которого обвиняемая нанесла сожителю один удар ножом в область живота. Потерпевший был в тот же день госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время жительница Шемышейского района находится под домашним арестом.

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