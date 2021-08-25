В Пензе по факту травмирования наладчика на рабочем месте возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Пензе по факту травмирования наладчика строительных машин 1986 года рождения при производстве работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 23 апреля 2021 года в дневное время на территории производственного цеха общества с ограниченной ответственностью наладчик строительных машин при выполнении работ с применением грузоподъемного механизма получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, после чего был доставлен в медицинское учреждение», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда.