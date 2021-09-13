Под Пензой мужчина застрелил собаку, которую подкармливала его соседка Криминал

Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Житель села Засечного Пензенской области 1954 года рождения застрелил собаку, которую подкармливала его соседка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Полицейские выяснили, что данный гражданин произвел выстрел из пневматической винтовки в собаку, в результате которого животное погибло. Было установлено, что собака приходила в подъезд данного гражданина и ложилась рядом с входной дверью его соседки, которая подкармливала животное», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

«Злоумышленник дал признательные показания. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — отмечается в тексте.