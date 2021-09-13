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Под Пензой мужчина застрелил собаку, которую подкармливала его соседка

08:59 | 13.09.2021 | Криминал

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Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Житель села Засечного Пензенской области 1954 года рождения застрелил собаку, которую подкармливала его соседка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Под Пензой мужчина застрелил собаку, которую подкармливала его соседка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный гражданин произвел выстрел из пневматической винтовки в собаку, в результате которого животное погибло. Было установлено, что собака приходила в подъезд данного гражданина и ложилась рядом с входной дверью его соседки, которая подкармливала животное», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

«Злоумышленник дал признательные показания. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — отмечается в тексте.

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