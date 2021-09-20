Обвиняемый в покушении на изнасилование пензенец заключен под стражу в Саратове Криминал

Саратов, 20 сентября 2021. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в Саратове в отношении 30-летнего жителя Пензы, обвиняемого в покушении на изнасилование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Саратовской области.

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«По данным следствия, 13 сентября 2021 года около 23.30 24-летняя жительница Фрунзенского района возвращалась домой с работы. Девушку стал преследовать 30-летний ранее судимый мужчина. Возле одного из домов на улице Железнодорожной города Саратова злоумышленник, выбрав момент, когда поблизости никого не оказалось, вооружился осколком стекла и, угрожая убийством, попытался совершить изнасилование. Потерпевшая оказала сопротивление и стала звать на помощь. Мимо проходили молодой человек и девушка. Злоумышленник попытался скрыться. Молодой человек догнал его», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что помощь потерпевшей оказали двое сотрудников ППС, которые следовали по улице во внеслужебное время.

«Мужчина признал вину в содеянном», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.