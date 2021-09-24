Аферист похитил более 290 тыс. рублей у бизнесмена под предлогом размещения рекламы Криминал

Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Аферист похитил денежные средства в размере 294 тыс. рублей, принадлежащие директору одной из пензенских компаний, под предлогом размещения рекламы о продаже угля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в совершении преступления подозревается житель Нижнего Новгорода 1979 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Злоумышленник дал признательные показания. По его словам, похищенные деньги он потратил на собственные нужды. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — добавляется в тексте.