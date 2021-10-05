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Жительница Заречного перевела мошенникам более 1 млн. рублей

14:57 | 05.10.2021 | Криминал

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Пенза, 5 октября 2021. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1985 года рождения перевела мошенникам более 1 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Заречного перевела мошенникам более 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что в сети интернет зарегистрировалась на торговой платформе для участия в биржевых торгах, где указала свои контактные данные. Через некоторое время ей в приложении Skype позвонил незнакомец и сообщил, что является экспертом брокерской фирмы. Чтобы начать зарабатывать ей было необходимо внести деньги на депозитный счет личного кабинета. Для этого в течение двух дней гражданка со своего счета электронного кошелька перевела денежные средства в размере более 19 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что спустя некоторое время ей на банковский счет поступило около 4 тыс. рублей.

«С ней снова связался неизвестный, который объяснил, что данные деньги — это первая прибыль от вложенных средств. Чтобы увеличить доход ей было необходимо инвестировать более крупную сумму денег. Сначала женщина перечислила около 80 тыс. рублей, но впоследствии оформила несколько кредитов. В течение нескольких дней она перевела более 912 тыс. рублей на счета, предоставленные лжеспециалистом», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что впоследствии жительница Заречного намеревалась одолжить деньги у матери, но та заподозрила неладное и убедила дочь обратился в полицию.

«Общий материальный ущерб составил более 1 млн. рублей. Полицейские выяснили, что все денежные средства потерпевшая переводила на счета, зарегистрированные на территории других государств. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — говорится в пресс-релизе.

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