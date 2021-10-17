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Появилось видео задержания Кабельского

09:40 | 17.10.2021 | Криминал

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Пенза, 17 октября 2021. PenzaNews. Видеокадры задержания временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», обнародованы пресс-службой следственного управления СКР по региону.

Появилось видео задержания Кабельского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На них видно, как чиновник беседует с неким мужчиной на улице возле автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado», после чего оба перемещаются в салон. При этом Григорий Кабельский занимает водительское место, а его собеседник — пассажирское.

В дальнейшем показан момент появления на месте сотрудников силовых структур, проводивших задержание Григория Кабельского.

Также на кадрах присутствуют деньги в сумме 120 тыс. рублей, которые, по версии следствия, чиновник получил в качестве взятки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области на основании материалов ФСБ возбудил уголовное дело по факту получения взятки временно исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта региона Григорием Кабельским.

По данным следствия, с марта 2020 года по октябрь 2021-го подозреваемый на систематической основе получал от ряда лиц взятки за совершение действий (бездействия), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области.

15 октября чиновник был задержан сотрудниками регионального УФСБ после получения взятки в размере 120 тыс. рублей. При этом следствие располагает сведениями о получении подозреваемым незаконных вознаграждений в сумме не менее 1 млн. 250 тыс. рублей.

В тот же день чиновник был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

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