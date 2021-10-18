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Установлена личность матери младенца, найденного мертвым под Пензой

12:28 | 18.10.2021 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2021. PenzaNews. Личность матери новорожденной девочки, обнаруженной мертвой в пакете на берегу водоема в селе Старая Каменка Пензенского района Пензенской области 16 мая 2021 года, установлена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Установлена личность матери младенца, найденного мертвым под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе предварительного следствия при взаимодействии сотрудников регионального следственного управления и полиции установлена личность матери новорожденного ребенка. Ею оказалась 33-летняя жительница Пензенского района», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что родство женщины и младенца подтверждено результатами судебно-генетической экспертизы.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», продолжается.

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