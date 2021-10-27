Пензячка выманивала деньги у иногородних мужчин под предлогом оказания интимных услуг Криминал

Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. Молодая женщина из Пензы выманивала деньги у иногородних мужчин под предлогом оказания им интимных услуг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«В сентябре текущего года полицию с заявлением о преступлении обратился 53-летний житель Москвы, который рассказал, что неизвестная женщина мошенническим путем завладела денежными средствами в размере 29 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что полицейские установили личность подозреваемой: ею оказалась жительница Пензы 2002 года рождения.

«Как пояснила девушка, она таким способом решила немного подзаработать. С этой целью она в сети интернет разместила объявление об оказании интимных услуг. Через некоторое время на ее телефон позвонил мужчина и предложил оплатить ее услуги за одну ночь, после чего перевел 2 тыс. рублей. Девушка сообщила, что ему необходимо дополнительно оплатить страховку за ее здоровье на эту же сумму. Также потерпевший под различными предлогами перевел ей денежные средства в размере 25 тыс. рублей. Девушка обещала вернуть ему все деньги при встрече, но после этого перестала выходить на связь», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что установлена причастность подозреваемой к совершению аналогичного преступления: под предлогом оказания интимных услуг злоумышленница завладела денежными средствами жителя Тверской области в сумме 80 тыс. рублей.

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в пресс-релизе.