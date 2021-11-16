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Пензенец в гаражах разбавлял спирт водой, разливал по бутылкам и реализовывал в барах — УМВД

09:17 | 16.11.2021 | Криминал

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Пенза, 16 ноября 2021. PenzaNews. Полицейские выявили жителя Пензы 1969 года рождения, который покупал спирт, разбавлял его водой, разливал по бутылкам и реализовывал в нескольких барах города. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Пензенец в гаражах разбавлял спирт водой, разливал по бутылкам и реализовывал в барах — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В нескольких гаражах, расположенных на улицах Литвинова Поляна, Полярной и Ладожской сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пензе обнаружены склады со спиртосодержащей жидкостью и бутылками для розлива алкоголя. Сотрудниками полиции было изъято около 2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, которая хранилась в пластиковых бутылках объемом 5 литров и стеклянной таре объемом 0,5 литра», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также были обнаружены пустые бутылки и крышки, которые, по словам мужчины, он приобретал в увеселительных заведениях.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», — отметили в полиции.

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