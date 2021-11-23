В Сердобске мужчина, выстреливший в пасынка из ружья, заключен под стражу Криминал

Сердобск, 23 ноября 2021. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении жителя города Сердобска Пензенской области 1961 года рождения, которому предъявлено обвинение в убийстве пасынка 1991 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в Сердобске вечером 4 ноября 2021 года между обвиняемым и его пасынком, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Со слов злоумышленника, в ходе словесной перепалки потерпевший начал оскорблять его и несколько раз ударил. Мужчина, разозлившись, взял на чердаке охотничье ружье и вернулся с ним в дом. Увидев, что пасынок лежит на диване в зале, обвиняемый через дверь с остеклением произвел несколько выстрелов из ружья в сторону потерпевшего», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пострадавший был госпитализирован, через непродолжительное время он скончался в больнице от огнестрельных ранений шеи и спины.

Из текста следует, что отчим убитого признал свою вину.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — поясняется в сообщении.