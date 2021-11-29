Пензенские полицейские с начала года задокументировали более 90 преступлений в сфере коррупции Криминал

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Полицейские Пензенской области задокументировали за 10 месяцев 2021 года 94 преступления коррупционной направленности, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Пензенской области – полковник полиции Ренат Алмаев.

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«В том числе с 4 до 8 увеличилось количество выявленных коррупционных преступлений, которые совершены в крупном и особо крупном размере. С 27 до 39 увеличилось количество выявленных фактов взяточничества; средний размер взятки составил 116 тыс. рублей. В числе лиц, уличенных в коррупции, — глава администрации района, глава администрации сельсовета области, начальник управления специальной пожарной охраны МЧС, директор Пензенского регионального филиала Россельхозбанка, начальник отдела департамента ЖКХ города Пензы, четыре депутата местного самоуправления, должностные лица высших учебных заведений», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве в понедельник, 29 ноября.

Так, по словам Рената Алмаева, пресечена преступная деятельность главы администрации одного из районов, который, по данным правоохранительных органов, получил незаконное вознаграждение в общей сумме свыше 200 тыс. рублей за беспрепятственный ввод в эксплуатацию ритуального зала.

«По материалам сотрудников [управления] экономической безопасности и противодействия коррупции задокументированы факты передачи ритуальными агентами взяток в общей сумме 88 тыс. рублей начальнику отдела департамента ЖКХ города Пензы за выдачу незаконных разрешений на захоронение; фигурант привлечен к уголовной ответственности», — добавил полковник полиции.

Начальник УЭБиПК УМВД России по Пензенской области также проинформировал о том, что в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по пяти уголовным делам в отношении директора централизованной бухгалтерии органа местного самоуправления одного из районов, который подозревается в хищении более 360 тыс. рублей путем изготовления фиктивных договоров между администрацией и подрядными организациями.

Помимо этого, он упомянул об уголовных делах, возбужденных в рамках защиты бюджетных средств, в том числе при реализации нацпроектов, в сфере гособоронзаказа и отрасли ЖКХ.

«В финансово-кредитной сфере возбуждено два уголовных дела по фактам передачи учредителем коммерческой организации взятки в крупном размере директору Пензенского регионального филиала Россельхозбанка в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера по заниженной стоимости», — сообщил Ренат Алмаев.

Он отметил, что в сфере образования пресечено пять фактов получения взяток на общую сумму 160 тыс. рублей преподавателями вузов в Пензе и Кузнецке за выставление положительных оценок в зачетные книжки студентов без фактической проверки знаний, а также выявлен факт получения незаконного вознаграждения в размере более 190 тыс. рублей бывшим директором одной из ДЮСШ за неувольнение медсестры.



«Всего в текущем году направлено 78 уголовных дел в суд по преступлениям коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечены 38 лиц», — уточнил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону.