Козин заключен под стражу, Есенков отправлен под домашний арест Криминал

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензенского района Пензенской области Сергей Козин, обвиняемый в получении взятки, заключен под стражу; глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков, которому вменяется посредничество во взяточничестве, отправлен под домашний арест. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она уточнила, что мера пресечения обоим избрана на срок до 24 мая.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершения коррупционных преступлений. По месту жительства и работы чиновника, получившего взятку, проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства и документация, касающаяся его служебной деятельности», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным следствия, 24 марта 2021 года глава администрации Пензенского района Сергей Козин получил от генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью через посредника — главу администрации Алферьевского сельсовета Александра Есенкова — взятку в размере 200 тыс. рублей за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка. Непосредственно после передачи денег оба чиновника были задержаны.

25 марта Сергею Козину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», Александру Есенкову — п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

В тот же день было приостановлено членство Сергея Козина в партии «Единая Россия».