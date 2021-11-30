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К 6 годам колонии приговорен пензенец, по вине которого женщина упала с балкона

09:49 | 30.11.2021 | Криминал

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Пенза, 30 ноября 2021. PenzaNews. Наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Пензы 1979 года рождения, по вине которого знакомая его приятеля упала с общего балкона, расположенного на третьем этаже одного из домов на улице Ульяновской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

К 6 годам колонии приговорен пензенец, по вине которого женщина упала с балкона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 4 апреля 2021 года в гости к мужчине, проживающему в квартире дома по улице Ульяновской в Пензе, пришел приятель и ранее незнакомая ему женщина. Втроем они начали употреблять спиртное. Через некоторое время женщина вышла на общий балкон, расположенный на третьем этаже, куда проследовал и злоумышленник. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина приподнял потерпевшую и толкнул через перила балкона», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что женщина получила травмы грудной клетки и живота, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, и была госпитализирована.

«Ранее житель Пензы уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и уклонение от административного надзора. В ходе следствия установлено, с августа 2020 года мужчина, в отношении которого судом установлен административный надзор, самовольно оставил место жительства, не уведомив сотрудников полиции, осуществлявших контроль за исполнением им возложенных на него ограничений», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что суд признал пензенца виновным в покушении на убийство и уклонении от административного надзора.

«Приговор не вступил в законную силу», — подчеркивается в пресс-релизе.

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