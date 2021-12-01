В Пензе возбуждено дело по факту возможного хищения денег при достройке дома дольщиков Криминал

Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено по факту возможного хищения денежных средств в особо крупном размере при завершении проблемного многоквартирного дома на улице Измайлова в Пензе, который достраивала компания «Земстройинвест». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР.

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«Уголовное дело возбуждено по результатам проведения личного приема руководителем следственного управления [СКР по Пензенской области] председателя правления жилищно-строительного кооператива «Маяковский», который сообщил о возможном хищении обществом с ограниченной ответственностью «Земстройинвест» бюджетных денежных средств в размере более 5 млн. рублей, выделенных на завершение строительства проблемного многоквартирного жилого дома по улице Измайлова в Пензе», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что для проверки доводов председателя правления ЖСК «Маяковский» следственным путем возбуждено уголовное дело.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств завершения строительства жилого дома, стоимости выполненных подрядчиком работ и ее возмещения за счет бюджетных средств», — поясняется в тексте.