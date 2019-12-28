В Пензе введен в эксплуатацию ЖК «Маяковский» Общество

Пенза, 28 декабря 2019. PenzaNews. Жилой комплекс «Маяковский», который начинала возводить компания «Декор-Трейд», признанная банкротом в апреле 2018 года, сдан в эксплуатацию в Пензе в рамках решения проблемы обманутых дольщиков.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вчера было подписано постановление о вводе дома в эксплуатацию», — сообщил журналистам генеральный директор подрядной организации «Земстройинвест» Юрий Крячко.

По его словам, в завершение работ на объекте, в котором предусмотрено 358 квартир, компания вложила примерно 300 млн. рублей.

В ходе торжественного мероприятия, посвященного сдаче дома, губернатор Иван Белозерцев сообщил, что компенсация понесенных подрядчиком затрат ведется за счет средств областного и городского бюджетов.

«Хочу поблагодарить коллегу Крячко, который согласился выйти на достройку этого дома. Сейчас мы с ним рассчитываемся. [...] Наверняка, какие-то проблемы, недостатки могут быть, но мы не отдадим деньги до конца до тех пор строительной компании, пока не будут устранены все», — сказал глава региона.

Читайте также

В Пензе начались слушания по делу в отношении экс-руководителя «Декор-Трейда»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приказом Госжилстройтехинспекции Пензенской области от 5 марта 2018 года многоквартирный жилой дом переменной этажности в микрорайоне №4 «Среда» района Сосновка города Пензы был включен в реестр проблемных объектов.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 9 апреля 2018 года акционерное общество «Декор-Трейд» было признано банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден член краснодарской межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Единство» Владимир Виноградов.

В октябре стало известно, что завершать строительство дома будет ООО «Пензенский строитель». Тогда, комментируя планы по вводу объекта в эксплуатацию от лица застройщика, депутат городской думы Юрий Крячко предположил, что это удастся сделать в августе 2019 года.

Примерно в то же время дольщики АО «Декор-Трейд» приняли решение о создании жилищно-строительного кооператива «Маяковский».

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 7 декабря 2018 года права застройщика на проблемный дом со степенью готовности 74% и земельный участок площадью около 14 тыс. кв. метров были переданы ЖСК.

19 декабря переход прав был зарегистрирован в установленном порядке.

По информации правительства Пензенской области, последний договор подряда заключен ЖСК с организацией «Земстройинвест».

30 августа 2019 года в Пензе начались слушания по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Декор-Трейд» Игоря Николаева, который обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, а также шести преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Материалы насчитывают 112 томов. Потерпевшими признаны более 400 человек.