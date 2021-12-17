В Пензенской области за 11 месяцев зарегистрировано около 13 тыс. преступлений Криминал

Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. 12 тыс. 616 преступлений зарегистрировано в Пензенской области за 11 месяцев 2021 года, что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Раскрываемость преступлений составила 62,1%», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что число преступлений коррупционной и экономической направленности увеличилось на 31,6% и 9,4% до 154 и 640 соответственно.

«Причиненный материальный ущерб (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 1 млрд. 43 млн. 329 тыс. рублей, что на 66,1% больше, чем в 2020 году», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что добровольно погашен материальный ущерб на сумму 281 млн. 272 тыс. рублей, арест наложен на имущество стоимостью 200 млн. 849 тыс. рублей, изъяты имущество, деньги и ценности на 23 млн. 898 тыс. рублей.