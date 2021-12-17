EN
10:20:36 Пятница, 17 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за 11 месяцев зарегистрировано около 13 тыс. преступлений

09:35 | 17.12.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. 12 тыс. 616 преступлений зарегистрировано в Пензенской области за 11 месяцев 2021 года, что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области за 11 месяцев зарегистрировано около 13 тыс. преступлений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Раскрываемость преступлений составила 62,1%», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что число преступлений коррупционной и экономической направленности увеличилось на 31,6% и 9,4% до 154 и 640 соответственно.

«Причиненный материальный ущерб (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 1 млрд. 43 млн. 329 тыс. рублей, что на 66,1% больше, чем в 2020 году», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что добровольно погашен материальный ущерб на сумму 281 млн. 272 тыс. рублей, арест наложен на имущество стоимостью 200 млн. 849 тыс. рублей, изъяты имущество, деньги и ценности на 23 млн. 898 тыс. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В «Т Плюс» объяснили длительные работы на теплосетях высоким износом коммунальной инфраструктуры В Заречном протестируют новый автобус
Компания «Т Плюс» в 2021 году вложила в теплосетевое хозяйство Пензы 1,1 млрд. рублей Вступил в силу приговор мужчине, застрелившему незнакомца во время охоты на кабана
В Пензе в 2021 году демонтировано 515 незаконных рекламно-информационных конструкций Под Пензой установлено местонахождение мальчика, не вернувшегося из школы домой
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама