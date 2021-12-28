В Пензенской области вынесен приговор по делу об отравлении детей хлором в бассейне Криминал

Пенза, 28 декабря 2021. PenzaNews. Нижнеломовский районный суд Пензенской области признал замдиректора детско-юношеской спортивной школы виновным в халатности и оштрафовал на 90 тыс. рублей по делу об отравлении хлором 20 детей в бассейне «Волна», которое произошло в апреле 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда во вторник, 28 декабря.

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«Данное преступление отнесено к категории небольшой тяжести, за совершение которого наказание в виде лишения свободы не предусмотрено», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, судом было учтено, в частности, то, что замдиректора свою вину признал, раскаялся в содеянном, принял меры по возмещению причиненного вреда; обстоятельством, отягчающим наказание, признано то, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Приговором суда [...] назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в сообщении.

По данным следствия, 24 апреля 2021 года заместитель директора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района Пензенской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал канистры с реагентами и долил около 3,5–4 литров жидкости для понижения уровня рН воды в резервуар с хлором, что вызвало химическую реакцию.

В результате парами хлора отравились 20 детей 2004–2013 годов рождения, которые в тот день занимались в бассейне «Волна».