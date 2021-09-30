Завершено расследование дела об отравлении 20 детей парами хлора в бассейне Нижнего Ломова Криминал

Пенза, 30 сентября 2021. PenzaNews. Следственное управление СКР по Пензенской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» после отравления 20 детей парами хлора в бассейне детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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«По данным следствия, 24 апреля 2021 года заместитель директора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направился в плавательный бассейн «Волна» для исполнения своих обязанностей по организации его работы с соблюдением санитарных норм и правил и обеспечения автоматической станции дозации химическими реагентами. В бассейне мужчина, не имея необходимости в заполнении резервуаров с реагентами, решил долить один из них, но при этом перепутал канистры и осуществил долив жидкости — средства для понижения уровня рН воды плавательных бассейнов в количестве примерно 3,5–4 литров — в резервуар с хлором», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в результате произошла химическая реакция с выбросом токсичного газа – хлора, который распространился в помещения, в том числе с чашей бассейна, где находились несовершеннолетние.

«В результате ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей 20 детей 2004–2013 годов рождения получили отравление парами хлора, расценивающееся как легкий вред здоровью», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что мужчина признал вину в совершении инкриминируемого деяния.

«В настоящее время обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в пресс-релизе.