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Госпитализированы 20 детей, занимавшихся в бассейне Нижнего Ломова — власти

20:12 | 24.04.2021 | Происшествия

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Пенза, 24 апреля 2021. PenzaNews. Двадцать детей, занимавшихся в бассейне «Волна» города Нижнего Ломова Пензенской области 24 апреля, госпитализированы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой облправительства.

Госпитализированы 20 детей, занимавшихся в бассейне Нижнего Ломова — власти. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как пояснили специалисты регионального министерства здравоохранения, состояние одного из детей, находившихся на занятиях в бассейне «Волна», не потребовало госпитализации. В этой связи он был отпущен домой», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что всего в группе занимался 21 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 апреля в бассейне «Волна» города Нижнего Ломова Пензенской области произошло отравление детей хлором.

По информации прокуратуры региона, на тренировке находился 21 ребенок. Все они были отправлены в медучреждения: семеро, в том числе двое в тяжелом состоянии, — в Пензу, остальные — в больницу Нижнего Ломова. В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

На место происшествия выехал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

По факту отравления детей хлором возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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