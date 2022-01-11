Житель Заречного перечислил мошенникам 180 тыс. рублей Криминал

Пенза, 11 января 2022. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1959 года рождения оформил кредит и перечислил мошенникам 180 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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В нем указано, что на телефон мужчины позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Следственного комитета, который сообщил, что на его имя мошенники пытаются получить кредит и чтобы предотвратить незаконные действия необходимо самостоятельно оформить кредит, а денежные средства перевести на безопасный счет.

Из текста также следует, что мужчина подал заявку на оформление кредита, получил деньги и через банкомат перечислил их на телефонные номера, предоставленные злоумышленником.

«Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.