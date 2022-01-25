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Суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство 10-летнего мальчика в Пензе

17:33 | 25.01.2022 | Криминал

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Пенза, 25 января 2022. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего жителя Бессоновского района, который около подъезда дома на улице Глазунова несколько раз ударил по голове кухонным топором 10-летнего мальчика.

Суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство 10-летнего мальчика в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«25 января 2022 года Первомайским районным судом города Пензы удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что молодой человек, задержанный накануне, вину в совершении инкриминируемого деяния признал.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днем 20 января 18-летний житель Бессоновского района Пензенской области напал на 10-летнего мальчика возле подъезда дома на улице Глазунова в Пензе и нанес ему несколько ударов кухонным топором по голове.

После причинения телесных повреждений злоумышленник скрылся. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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