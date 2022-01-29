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Житель Сердобска лишился 150 тыс. рублей в надежде заработать на биржевой торговле

12:45 | 29.01.2022 | Криминал

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Пенза, 29 января 2022. PenzaNews. Житель Сердобска Пензенской области 1974 года рождения лишился 150 тыс. рублей в надежде заработать на биржевой торговле.

Житель Сердобска лишился 150 тыс. рублей в надежде заработать на биржевой торговле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального управления МВД России, увидев на YouTube рекламу о заработке, мужчина перешел по ссылке на сторонний сайт, где оставил свои контакты для связи.

«Через некоторое время ему позвонил незнакомец и сообщил, что является сотрудником брокерской фирмы. Для регистрации и участия в биржевой торговле гражданину требовалось перечислить деньги на банковский счет неизвестного. После этого он перевел на счет незнакомца денежные средства в сумме 150 тыс. рублей. Через некоторое время он попытался вывести денежные средства на свою банковскую карту, но не смог этого сделать. Мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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