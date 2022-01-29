Следователи СКР в Пензенской области за год рассмотрели более 8,4 тыс. сообщений о преступлениях Криминал

Пенза, 29 января 2022. PenzaNews. Следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области в 2021 году рассмотрели более 8,4 тыс. сообщений о преступлениях. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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В нем указано, что за год было возбуждено свыше 1,1 тыс. уголовных дел, завершено расследование около 800 дел, всего расследовано более 1,2 тыс. преступлений.

«Причиненный ущерб по оконченным уголовным делам составил более 249 млн. рублей, возмещено чуть менее 229 млн. рублей, в обеспечительных целях арестовано имущество на сумму более 29 млн. рублей», — сказано в тексте.

В пресс-релизе отмечается, что за прошедший год подразделениями следственного управления СКР было рассмотрено более 3,3 тыс. обращений, в ходе личных приемов принято свыше 1,8 тыс. граждан.

Кроме того, в сообщении добавляется, что в 2021 году завершено расследование 72 преступлений прошлых лет, раскрываемость убийств составила 93,2%.