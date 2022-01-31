В одной из колоний Пензы выявлена ячейка запрещенного в России экстремистского движения Криминал

Пенза, 31 января 2022. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов выявили в одной из исправительных колоний Пензы ячейку запрещенного в России международного экстремистского движения «Арестантское уголовное единство», организованную криминальным авторитетом, занимающим высокое положение в преступной иерархии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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Из него следует, что ячейка действовала с апреля 2021 года, факт ее функционирования был установлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками центра по противодействию экстремизму регионального УМВД совместно с представителями УФСИН России по Пензенской области.

В тексте отмечается, что криминальный авторитет «вовлек в деятельность указанной ячейки других осужденных, которых наделил криминальным статусом, а именно назначил их на нижестоящие уровни преступной иерархии».

«Данные граждане пропагандировали среди осужденных лиц правила и традиции, принятые в криминальной среде, а также препятствовали сотрудникам исправительной колонии в выполнении ими служебных обязанностей. В ходе проведенных мероприятий в исправительной колонии были обнаружены и изъяты рукописные тексты, а также другие предметы с символикой и аббревиатурой международного экстремистского движения. По данному факту следственной частью СУ УМВД России по Пензенской области в отношении лидера ячейки и других участников экстремистского движения возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, в нем добавляется, что в ходе расследования уголовного дела в отношении организатора и членов преступной ячейки, а также их близких родственников были проведены обыски, допросы подозреваемых и свидетелей, осмотры мест происшествия.

«В ходе обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие принадлежность данных граждан к функционирующей на территории колонии ячейке международного экстремистского движения, а также денежные средства и банковские карты данной организации. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Решением Верховного суда Российской Федерации от 17 августа 2020 года международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и его деятельность на территории России запрещена.