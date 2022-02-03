EN
15:33:22 Четверг, 3 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
СРОЧНО Здание клуба санатория «Нива» под Пензой горит на площади 300 кв. метров

В Кузнецке мужчина украл и выбросил детскую коляску

09:45 | 03.02.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 3 февраля 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий в городе Кузнецке Пензенской области установили местного жителя 1987 года рождения, который признался в краже детской коляски.

В Кузнецке мужчина украл и выбросил детскую коляску

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что данный гражданин проник в подъезд дома, расположенного на улице Осипенко, откуда совершил кражу детской коляски. Данное имущество было оставлено без присмотра на лестничной площадке и принадлежало гражданке 1989 года рождения. Материальный ущерб составил около 4 тыс. рублей. Злоумышленник дал признательные показания. По его словам, детскую коляску он выбросил», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — напоминается в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Башмаково сотрудники Росгвардии остановили автомобиль с пьяным пензенцем за рулем Житель Ярославской области подозревается в краже имущества из салона связи под Пензой
В компании «ЭнергосбыТ Плюс» призвали пензенцев оплачивать квитанции за ЖКУ дистанционно Мероприятия в рамках Года культурного наследия народов России стартуют в регионе 4 февраля
Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 900 тыс. рублей В Пензе обсудили модернизацию оборудования водозабора Сурского гидроузла
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама