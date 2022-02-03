В Кузнецке мужчина украл и выбросил детскую коляску Криминал

Пенза, 3 февраля 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий в городе Кузнецке Пензенской области установили местного жителя 1987 года рождения, который признался в краже детской коляски.

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«Оперативники выяснили, что данный гражданин проник в подъезд дома, расположенного на улице Осипенко, откуда совершил кражу детской коляски. Данное имущество было оставлено без присмотра на лестничной площадке и принадлежало гражданке 1989 года рождения. Материальный ущерб составил около 4 тыс. рублей. Злоумышленник дал признательные показания. По его словам, детскую коляску он выбросил», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — напоминается в пресс-релизе.