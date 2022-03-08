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Жительница Сердобска лишилась более 170 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за лекарства

11:32 | 08.03.2022 | Криминал

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Пенза, 8 марта 2022. PenzaNews. Жительница Сердобска Пензенской области 1947 года рождения перевела позвонившему ей незнакомцу более 170 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за лекарства.

Жительница Сердобска лишилась более 170 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за лекарства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы финансового надзора города Санкт-Петербурга. Незнакомец сообщил, что ей положена компенсация в размере около 800 тыс. рублей за ранее приобретенные лекарства. Чтобы получить данную денежную сумму, ей было необходимо перевести на счет незнакомца более 170 тыс. рублей, что она и сделала. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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