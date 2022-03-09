EN
00:58:20 Четверг, 10 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту разгерметизации резервуара с битумом

15:30 | 09.03.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Следователи возбудили уголовное дело по факту разгерметизации резервуара с битумом на территории предприятия в Пензе, в результате которой два человека погибли, восемь пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту разгерметизации резервуара с битумом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 9 марта 2022 года на территории открытого акционерного общества «Энергоснабжающее предприятие» произошла разгерметизация резервуара с последующим разливом хранящегося в нем битума. В результате происшествия два человека погибли, восемь пострадавших доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
Площадь загрязнения при разливе нефтепродуктов в Пензе составила около 2,5 га — Росприроднадзор В Пензенской области за сутки подтверждено более 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
Санитарно-эпидемиологическая группа обследует залитую битумом территорию в Пензе Три человека погибли, семь пострадали при ЧП на заводе в Пензе — прокуратура
Сотрудники Росгвардии в Кузнецке задержали пьяного водителя, лишенного прав Жительница Пензы перечислила мошенникам около 60 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама