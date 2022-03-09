В Пензе возбуждено уголовное дело по факту разгерметизации резервуара с битумом Криминал

Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Следователи возбудили уголовное дело по факту разгерметизации резервуара с битумом на территории предприятия в Пензе, в результате которой два человека погибли, восемь пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, утром 9 марта 2022 года на территории открытого акционерного общества «Энергоснабжающее предприятие» произошла разгерметизация резервуара с последующим разливом хранящегося в нем битума. В результате происшествия два человека погибли, восемь пострадавших доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии», — сказано в пресс-релизе.