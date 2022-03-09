Два человека погибли, восемь пострадали, по уточненным данным, при разливе битума в Пензе Происшествия

Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Два человека, по уточненным данным, погибли, еще восемь пострадали в результате разгерметизации емкости с битумом на предприятии в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«По уточненным данным, на данный момент имеются сведения о том, что в результате чрезвычайного происшествия на улице Антонова, 3, в городе Пензе погибших двое», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что восемь человек госпитализированы.

«Один в тяжелом состоянии и еще семь пострадавших находятся в больнице», — добавила Светлана Артамонова.

Ранее РИА Новости сообщило о трех погибших и семи пострадавших при ЧП на заводе в Пензе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на месте ЧП сейчас работают следователи отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления СКР по Пензенской области.

Они проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины произошедшего.