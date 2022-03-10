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В Пензе задержан директор ОАО «Энергоснабжающее предприятие»

09:24 | 10.03.2022 | Криминал

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Пенза, 10 марта 2022. PenzaNews. Директор ОАО «Энергоснабжающее предприятие» задержан после разгерметизации резервуара с битумом, в результате чего два человека погибли, еще восемь пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе задержан директор ОАО «Энергоснабжающее предприятие». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», которое соединено в одно производство с делом, возбужденным по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

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«По данным следствия, на территории открытого акционерного общества «Энергоснабжающее предприятие» по улице Антонова в городе Пензе эксплуатировался резервуар, в котором хранилось около 2 тыс. тонн битума, при этом емкость не предназначалась для хранения данного вещества. В результате разгерметизации резервуара два работника организации в возрасте 48 и 60 лет получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, еще восемь пострадавших госпитализированы», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что по подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем смерть двух человек, в порядке ст. 91 УПК РФ задержан директор акционерного общества, с его участием проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, причин и условий, способствовавших произошедшему», — подчеркивается в сообщении.

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