В Пензе задержан директор ОАО «Энергоснабжающее предприятие» Криминал

Пенза, 10 марта 2022. PenzaNews. Директор ОАО «Энергоснабжающее предприятие» задержан после разгерметизации резервуара с битумом, в результате чего два человека погибли, еще восемь пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», которое соединено в одно производство с делом, возбужденным по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Читайте также

Площадь загрязнения при разливе нефтепродуктов в Пензе составила около 2,5 га — Росприроднадзор

«По данным следствия, на территории открытого акционерного общества «Энергоснабжающее предприятие» по улице Антонова в городе Пензе эксплуатировался резервуар, в котором хранилось около 2 тыс. тонн битума, при этом емкость не предназначалась для хранения данного вещества. В результате разгерметизации резервуара два работника организации в возрасте 48 и 60 лет получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, еще восемь пострадавших госпитализированы», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что по подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем смерть двух человек, в порядке ст. 91 УПК РФ задержан директор акционерного общества, с его участием проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, причин и условий, способствовавших произошедшему», — подчеркивается в сообщении.