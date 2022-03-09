Площадь загрязнения при разливе нефтепродуктов в Пензе составила около 2,5 га — Росприроднадзор Происшествия

Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Площадь загрязненной территории после разлива нефтепродуктов на объекте ОАО «Энергоснабжающее предприятие» в Пензе составила около 2,5 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росприроднадзор.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Уточняется объем разлитых нефтепродуктов, площадь загрязненной территории составила около 2,5 га», — сказано в сообщении ведомства.

Для оценки ущерба и принятия мер реагирования на место происшествия были направлены сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям и представители пензенского филиала ЦЛАТИ в Приволжском федеральном округе.

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Согласно информации, полученной Росприроднадзором, предварительной причиной происшествия могло стать нарушение правил безопасности при работе со сварочным аппаратом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром 9 марта на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» произошла разгерметизация резервуара с последующим разливом хранящегося в нем битума.

В результате происшествия два человека погибли, восемь доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».