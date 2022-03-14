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Житель Пензы задержан по подозрению в мошеннических действиях при покупке видеодомофона

10:48 | 14.03.2022 | Криминал

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Пенза, 14 марта 2022. PenzaNews. Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Пензе 56-летнего местного жителя по подозрению в мошеннических действиях при приобретении видеодомофона стоимостью более 10 тыс. рублей.

Житель Пензы задержан по подозрению в мошеннических действиях при покупке видеодомофона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы ведомства, экипаж ОВО, патрулируя Октябрьский район города, получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта.

К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратился работник торговой точки и пояснил, что покупатель путем переклеивания штрих-кода пытался приобрести видеодомофон по заниженной цене.

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

В итоге задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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