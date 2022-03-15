Житель Пензы обвиняется в убийстве собутыльника Криминал

Пенза, 15 марта 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1985 года рождения обвиняется в убийстве своего приятеля, который жил у него в квартире на улице Рахманинова.

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«По данным следствия, вечером 4 марта 2022 года обвиняемый распивал спиртное с приятелем, который последнее время проживал у него. После употребления алкоголя хозяин квартиры уснул. Проснувшись через некоторое время, он вышел на кухню и сделал замечание потерпевшему, поскольку тот громко разговаривал по телефону. На этой почве между мужчинами произошел конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес им не менее четырех ударов в область головы и шеи потерпевшего, после чего снова лег спать», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что позже мужчина обнаружил своего приятеля на кухне без признаков жизни, прибывшие медработники констатировали смерть потерпевшего.

«Судом обвиняемому по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в пресс-релизе.