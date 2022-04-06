Житель Пензы арестован за причинение смерти сожительнице Криминал

Пенза, 6 апреля 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1979 года рождения, обвиняемый в причинении смерти сожительнице, по решению суда заключен под стражу.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, обвиняемый около двух месяцев сожительствовал с потерпевшей в квартире по улице Терновского в Пензе. Днем 30 марта 2022 года они вдвоем употребляли спиртное. Женщина вышла на балкон покурить, злоумышленник сделал ей по этому поводу замечание. С его слов, потерпевшая в ответ начала оскорблять его. Мужчина начал ее избивать, он нанес ей множественные удары руками по голове и телу. После причинения телесных повреждений он покинул квартиру. На следующий день он вновь пришел к сожительнице. Обнаружив, что она лежит на полу без признаков жизни, мужчина испугался и ушел из квартиры», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что вечером 31 марта тело женщины обнаружил ее брат и сообщил об этом в правоохранительные органы.

«По предварительным данным судебной-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от травмы живота и груди», — сказано в тексте.

В пресс-релизе добавляется, что мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей; в настоящее время следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.