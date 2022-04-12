В Пензе вступил в силу приговор мужчине, который сбросил знакомую с балкона Криминал

Пенза, 12 апреля 2022. PenzaNews. Приговор, вынесенный минувшей осенью 42-летнему неоднократно судимому жителю Пензы, который сбросил знакомую с балкона многоквартирного дома, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что вечером 4 апреля 2021 года злоумышленник на балконе общего пользования третьего этажа многоквартирного дома на улице Ульяновской города Пензы в ходе ссоры со своей 54-летней знакомой обхватил руками ее ноги, приподнял с пола и выбросил ее через перила балкона на землю с высоты более 6 метров», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что довести преступный умысел на убийство женщины пензенец не смог, поскольку ей своевременно была оказана медицинская помощь.

«Кроме того, при освобождении 15 мая 2020 года из мест лишения свободы злоумышленник достоверно знал, что 13 июня 2019-го решением суда в отношении него установлен административный надзор сроком на 3 года. В целях уклонения от надзора 1 августа 2020 года он оставил свое место жительства и до задержания его 4 апреля 2021 года по подозрению в покушении на убийство не уведомлял о своем местонахождении уполномоченных должностных лиц полиции, осуществляющих контроль за исполнением возложенных на него решением суда ограничений», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что мужчина признал свою вину лишь в части уклонения от административного надзора.

Вместе с тем, как следует из пресс-релиза, суд признал его виновным также в покушении на убийство и назначил по совокупности преступлений и приговоров наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 5 месяцев и 27 дней.

«Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке, настаивая на оправдании в покушении на убийство. В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда первой инстанции законным, вину осужденного доказанной, квалификацию его действий верной, а назначенное наказание справедливым. Апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения, приговор суда вступил в законную силу», — говорится в тексте.