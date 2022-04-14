Житель Пензы обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере Криминал

Пенза, 14 апреля 2022. PenzaNews. Житель Пензы 2004 года рождения обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР.

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«По данным следствия, осенью 2021 года 17-летний молодой человек, желая заработать денежные средства, решил принять участие в незаконном сбыте наркотиков на территории региона. С этой целью в октябре 2021 года в ходе переписки в сети интернет он получил информацию о местонахождении оптовой «закладки». Обнаружив наркотическое средство массой не менее 34,67 грамма, он принес его на съемную квартиру, где расфасовал на более мелкие партии. На следующий день он начал оборудовать «закладки» на территории Ленинского района города Пензы», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что довести преступный умысел до конца несовершеннолетний не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции.

«В ходе осмотра места происшествия в оборудованных несовершеннолетним тайниках изъято 16 гриппер-пакетов с наркотиком; один бумажный сверток с наркотическом средством — в квартире по месту его жительства», — уточняется в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.