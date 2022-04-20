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Житель Пензы перечислил на «безопасный счет» 94 тыс. рублей

09:42 | 20.04.2022 | Криминал

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Пенза, 20 апреля 2022. PenzaNews. 73-летний житель Пензы лишился 94 тыс. рублей после звонка неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что в связи с введенными ограничительными мерами в отношении кредитно-финансового учреждения гражданину необходимо поменять карту, для чего попросил перечислить все денежные средства на «безопасный счет».

Житель Пензы перечислил на «безопасный счет» 94 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Через онлайн-приложение пенсионер перевел 94 тыс. рублей на номер расчетного счета, который предоставил ему неизвестный. Позже заявитель осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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