11:06:55 Среда, 20 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

ФСБ пресекла противоправную деятельность заключенного, занимающего одно из высших положений в преступной иерархии

10:03 | 20.04.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 20 апреля 2022. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность неоднократно судимого жителя региона 1989 года рождения, занимающего одно из высших положений в преступной иерархии в исправительной колонии №5.

ФСБ пресекла противоправную деятельность заключенного, занимающего одно из высших положений в преступной иерархии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, отбывая наказание в указанном исправительном учреждении, сплотил вокруг себя устойчивую группу единомышленников с целью осуществления тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что на основании переданных материалов следственной частью СУ УМВД России по Пензенской области в отношении заключенного возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление соучастников преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы перечислил на «безопасный счет» 94 тыс. рублей Жительница Пензы перечислила мошенникам около 440 тыс. рублей
В Пензенской области за сутки подтверждено 140 случаев заражения коронавирусом Пензенские школьники стали участниками всероссийского экологического квиза МТС
В Пензенской области за сутки подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама