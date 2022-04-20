ФСБ пресекла противоправную деятельность заключенного, занимающего одно из высших положений в преступной иерархии Криминал

Пенза, 20 апреля 2022. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность неоднократно судимого жителя региона 1989 года рождения, занимающего одно из высших положений в преступной иерархии в исправительной колонии №5.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, отбывая наказание в указанном исправительном учреждении, сплотил вокруг себя устойчивую группу единомышленников с целью осуществления тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что на основании переданных материалов следственной частью СУ УМВД России по Пензенской области в отношении заключенного возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление соучастников преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.