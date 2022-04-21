В Пензе «соцработница» похитила у пенсионерки более 370 тыс. рублей Криминал

Пенза, 21 апреля 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жительницу Воронежской области 1986 года рождения, которая под видом социального работника проникла в квартиру к 84-летней пенсионерке, проживающей в Ленинском районе Пензы, и похитила 372 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, потерпевшая запомнила приметы злоумышленницы и передала их полицейским, которые в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемой.

«Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемая вину свою признала и в содеянном раскаялась. Причиненный потерпевшей ущерб женщина возместила в полном объеме. По словам задержанной, в тот день пенсионерке она сообщила, что той положены дополнительные выплаты на покупку лекарств, а также ежегодная выплата для приобретения путевки на санаторно-курортное лечение. Для их получения женщине необходимо написать заявление. Ослабив бдительность заявительницы, злоумышленница украла деньги», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

«В настоящее время в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в тексте.